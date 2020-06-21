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Номери-двійники: замість
джипа поліція оштрафувала...

Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:56

двойник прицепа в виде акуры - это еще полбеды. А вот двойник акуры в виде акуры, то пзц...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:05

Re: Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала...

когда у меня была б*** то предлагали так оформить под двойника.
думаю двойников полно катается.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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