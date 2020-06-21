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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:56
двойник прицепа в виде акуры - это еще полбеды. А вот двойник акуры в виде акуры, то пзц...
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:05
Re: Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала...
когда у меня была б*** то предлагали так оформить под двойника.
думаю двойников полно катается.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 23:45
Вы правы. Но сейчас часть этих серий отдали и на легковушки.
В моём родном Николаеве ездят киевские автобусы Николаевпастранса (лизинговые), так вот у них номера АА 3*** ХК. Хотя ХК,ХМ,ХО,ХР,ХТ и ХХ это серии для прицепов.
А вот если бы для прицепов был ОТДЕЛЬНЫЙ ТИП НУМЕРАЦИИ, то такого не прокатило бы.
Это как российские номера, где А848УК(91) для легковушки и АВ8394(84) для прицепа.
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