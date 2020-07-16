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У МВФ відреагували на призначення
нового голови Нацбанку

У МВФ відреагували на призначення нового голови Нацбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:54

У МВФ відреагували на призначення нового голови Нацбанку

Пропонуємо до обговорення:
Представник МВФ в Україні наголосив на необхідності збереження незалежності Нацбанку України під керівництвом нового глави.

Дивися повний текст У МВФ відреагували на призначення нового голови Нацбанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:54

Ну просто супер стабильная экономика с процентной ставкой по кредитам 20-30%. Бизнес встает с колен и аж рыдает от счастья.
michael_kiseloff
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