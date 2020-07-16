Представник МВФ в Україні наголосив на необхідності збереження незалежності Нацбанку України під керівництвом нового глави.
Дивися повний текст У МВФ відреагували на призначення нового голови Нацбанку.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:54
У МВФ відреагували на призначення нового голови Нацбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МВФ відреагували на призначення нового голови Нацбанку.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 10:54
Ну просто супер стабильная экономика с процентной ставкой по кредитам 20-30%. Бизнес встает с колен и аж рыдает от счастья.
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