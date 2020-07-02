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Ми будемо стежити за реакцією ринку - Юрій Буца про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:35
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів має намір відстежувати реакцію ринків на згасання інформаційного шуму навколо Національного банку в зв'язку з призначенням його головою Кирила Шевченка, вказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.
Дивися повний текст Ми будемо стежити за реакцією ринку - Юрій Буца про призначення Шевченка
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:35
Главный клоун хочет курс 30 а это -10% зайти счас в овдп вообще не выгодно
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