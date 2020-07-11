Про це політик розповів на каналі "1 + 1"в ефірі програми"Право на владу".
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" заявили про завершення епохи бідності в Україні.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:39
В "Слузі народу" заявили про завершення епохи бідності в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" заявили про завершення епохи бідності в Україні.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:59
Re: сделай выбор
Как просто! И главное - быстро!
и делать-то ничего не надо
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:02
Ждем сообщения о начале эпохи "богатства". Эх заживем Главное делать особо ничего не нужно, просто объявить
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