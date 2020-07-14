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В "Слузі народу" заявили про
завершення епохи бідності в...

В "Слузі народу" заявили про завершення епохи бідності в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:39

В "Слузі народу" заявили про завершення епохи бідності в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це політик розповів на каналі "1 + 1"в ефірі програми"Право на владу".

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" заявили про завершення епохи бідності в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:39

Хояу в Украине жить...
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:42

Что они там курят на партийных собраниях ???
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:59

Re: сделай выбор

Как просто! И главное - быстро!
и делать-то ничего не надо
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:02

Ждем сообщения о начале эпохи "богатства". Эх заживем :) Главное делать особо ничего не нужно, просто объявить ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:15

Писать номер карты?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:40

Эпоха бедности закончилась, началась эпоха выживания.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:46

..видимо реально, дураки и дороги - это в наших краях надолго..ну если с дорогами дело немного поползло с места (оценивать их потуги будем через год - после очередной НЕожиданной зимы, весны и т.д катаклизмов..), а вот с дураками, в пиджаки облаченные (знатоков корабельной древесины) - с этим ну реально БЕДА!!!
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