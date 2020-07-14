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В "Слузі народу" заявили про
завершення епохи бідності в...

В "Слузі народу" заявили про завершення епохи бідності в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:36

  122kiev написав:Что они там курят на партийных собраниях ???

Да там походу нюхают.
Зе-Чмо
p_a_l
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Эпоха бедности и конца
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:37

клоуны они и есть клоуны, повеселил! :lol: )))
sumy4
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