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В "Слузі народу" заявили про
завершення епохи бідності в...

В "Слузі народу" заявили про завершення епохи бідності в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:36

  122kiev написав:Что они там курят на партийных собраниях ???

Да там походу нюхают.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:11

Эпоха бедности и конца
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:37

клоуны они и есть клоуны, повеселил! :lol: )))
sumy4
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:56

Мы стали жить лучше, - сказало правительство.
Мы за вас очень рады, - подумал народ.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:11

У них завершилась, а у нас розпочалась. Ох і клоуни...
servald2016
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:11

Благодаря проведенным реформам в отдельных областях (таких как обеспечение государственных топ-менеджеров) уже настал конец эпохи бедности! Все верно.
di2gard
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:24

Почитал комментарии и понял, что большинство украинцев четко и без вариантов оценивают "работу слуг народа и преЗЕдента". Печально только, что выбрали таки "слуг ур**"
simku01
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00

NetSerpent

Супер!!!

Правительство, как грудной младенец: чудовищный аппетит на одном конце и полная безответственность на другом. (Рональд Рейган)
Галина441
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:11

Re: В

Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко зробив гучну заяву: мовляв, завдяки проведеним реформам в Україні в деяких сферах ( подрузамеваеться партії “Слуга народу” - авт. ) настав “кінець епохи бідності”.
Для партії " Слуга народу" завдяки проведеним реформам настав кінець епохи бідності .
Ну що ж порадіємо за партію " Слуга народа " . А чого досягли ви ?
yama
 
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  #<12
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