Да там походу нюхают.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:36
Зе-Чмо
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:56
Мы стали жить лучше, - сказало правительство.
Мы за вас очень рады, - подумал народ.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:11
Благодаря проведенным реформам в отдельных областях (таких как обеспечение государственных топ-менеджеров) уже настал конец эпохи бедности! Все верно.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:24
Почитал комментарии и понял, что большинство украинцев четко и без вариантов оценивают "работу слуг народа и преЗЕдента". Печально только, что выбрали таки "слуг ур**"
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00
NetSerpent
Супер!!!
Правительство, как грудной младенец: чудовищный аппетит на одном конце и полная безответственность на другом. (Рональд Рейган)
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:11
Re: В
Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко зробив гучну заяву: мовляв, завдяки проведеним реформам в Україні в деяких сферах ( подрузамеваеться партії “Слуга народу” - авт. ) настав “кінець епохи бідності”.
Для партії " Слуга народу" завдяки проведеним реформам настав кінець епохи бідності .
Ну що ж порадіємо за партію " Слуга народа " . А чого досягли ви ?
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