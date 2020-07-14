|
|
|
В "Слузі народу" заявили про завершення епохи бідності в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:36
122kiev написав:
Что они там курят на партийных собраниях ???
Да там походу нюхают.
Зе-Чмо
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2973
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:11
Эпоха бедности и конца
-
Евгений Н.
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:37
клоуны они и есть клоуны, повеселил! :lol: )))
-
sumy4
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 26.12.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:56
Мы стали жить лучше, - сказало правительство.
Мы за вас очень рады, - подумал народ.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
-
NetSerpent
-
-
- Повідомлень: 518
- З нами з: 24.05.09
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:11
У них завершилась, а у нас розпочалась. Ох і клоуни...
-
servald2016
-
-
- Повідомлень: 14
- З нами з: 02.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:11
Благодаря проведенным реформам в отдельных областях (таких как обеспечение государственных топ-менеджеров) уже настал конец эпохи бедности! Все верно.
-
di2gard
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 16.11.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:24
Почитал комментарии и понял, что большинство украинцев четко и без вариантов оценивают "работу слуг народа и преЗЕдента". Печально только, что выбрали таки "слуг ур**"
-
simku01
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 12.01.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:00
NetSerpent
Супер!!!
Правительство, как грудной младенец: чудовищный аппетит на одном конце и полная безответственность на другом. (Рональд Рейган)
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 196
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:11
Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко зробив гучну заяву: мовляв, завдяки проведеним реформам в Україні в деяких сферах ( подрузамеваеться партії “Слуга народу” - авт. ) настав “кінець епохи бідності”.
Для партії " Слуга народу" завдяки проведеним реформам настав кінець епохи бідності .
Ну що ж порадіємо за партію " Слуга народа " . А чого досягли ви ?
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 4607 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:48
Жить стало лучше, жить стало веселей!
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2205
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|