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В "Слузі народу" заявили про
завершення епохи бідності в...

В "Слузі народу" заявили про завершення епохи бідності в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:57

слуги народа перестали быть бедными?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:00

  maestro71 написав:..видимо реально, дураки и дороги - это в наших краях надолго..ну если с дорогами дело немного поползло с места (оценивать их потуги будем через год - после очередной НЕожиданной зимы, весны и т.д катаклизмов..),

так уже год прошел. А в Киеве потугов я не вижу. Может где-то в Кривом Роге ровные дороги..?
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Ромасик
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 30.03.15
Подякував: 144 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<123
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