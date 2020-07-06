Кінець тижня на валютному ринку пройде динамічно і напружено.
Дивися повний текст Міжбанк: обстановка на торгах буде напруженою.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:58
Міжбанк: обстановка на торгах буде напруженою
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Дивися повний текст Міжбанк: обстановка на торгах буде напруженою.
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