RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: обстановка на
торгах буде напруженою

Міжбанк: обстановка на торгах буде напруженою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:58

Міжбанк: обстановка на торгах буде напруженою

Пропонуємо до обговорення:
Кінець тижня на валютному ринку пройде динамічно і напружено.

Дивися повний текст Міжбанк: обстановка на торгах буде напруженою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89318
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 11:59

Никакого кризиса нет. Они просто пи** наши деньги.
vitaliy_panchuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 20.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Укрзалізниця» буде продавати 100% місць в поїздах до...
R2 » Чет 16 лип, 2020 15:52
4 158
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 11:35
dmytrokravchenko
Міжбанк: ринок буде чутливим до новин
R2 » Сер 15 лип, 2020 12:59
2 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лип, 2020 17:29
mvi
У Кабміні пояснили, для чого буде підвищено мінімалку
R2 » Пон 06 лип, 2020 10:29
5 241
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 11:20
Lady_N

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.