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Найбільший задекларований
дохід у Києві становить 7,5...

Найбільший задекларований дохід у Києві становить 7,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:04

Найбільший задекларований дохід у Києві становить 7,5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба Державної податкової служби.

Дивися повний текст Найбільший задекларований дохід у Києві становить 7,5 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:04

Як однорічна дитина могла щось задекларувати, можливо це зробили батьки чи опікуни.
svyatoslav_hromyak
 
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