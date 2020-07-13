Про це повідомила прес-служба Державної податкової служби.
Дивися повний текст Найбільший задекларований дохід у Києві становить 7,5 млрд грн.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:04
Найбільший задекларований дохід у Києві становить 7,5...
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Дивися повний текст Найбільший задекларований дохід у Києві становить 7,5 млрд грн.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:04
Як однорічна дитина могла щось задекларувати, можливо це зробили батьки чи опікуни.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:21
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