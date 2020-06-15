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Автоматичні камери зафіксували
на дорогах порушень на 52...

Автоматичні камери зафіксували на дорогах порушень на 52...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:07

Автоматичні камери зафіксували на дорогах порушень на 52...

Пропонуємо до обговорення:
За 45 днів роботи система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР принесла держбюджету 52 мільйони гривень штрафів.

Дивися повний текст Автоматичні камери зафіксували на дорогах порушень на 52 мільйони гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:07

Поліції більше нема про що писати, тільки про камери, на заході -- це буденність.
svyatoslav_hromyak
 
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