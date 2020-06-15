За 45 днів роботи система автоматичної фотовідеофіксації порушень ПДР принесла держбюджету 52 мільйони гривень штрафів.
Дивися повний текст Автоматичні камери зафіксували на дорогах порушень на 52 мільйони гривень.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:07
Автоматичні камери зафіксували на дорогах порушень на 52...
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Дивися повний текст Автоматичні камери зафіксували на дорогах порушень на 52 мільйони гривень.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:07
Поліції більше нема про що писати, тільки про камери, на заході -- це буденність.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:52
..ну скоро впору будет составлять статистику - какую долю ВВП страны, завершившей с "эпохой бедности" , составляют штрафы, стянутые с х******!!.. :) Кстати:
1) куда идут эти штрафы - на повышение безопасности движения: ну там смарт-светофоров понатыкают может где, пешеходные переходы оборудуют, разделительные отбойники по всей стране понаставят.. ??
2) суть этих штрафов в чем: повысить безопасность движения или наполнить чей-то карман..?!!!
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