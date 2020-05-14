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MoneyGram почала використовувати
криптовалютні технології

MoneyGram почала використовувати криптовалютні технології
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:43

MoneyGram почала використовувати криптовалютні технології

Пропонуємо до обговорення:
Друга найбільша в світі система грошових переказів MoneyGram почала використовувати продукт xRapid від каліфорнійського фінтех-стартапу Ripple для здійснення транскордонних платежів.

Дивися повний текст MoneyGram почала використовувати криптовалютні технології.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:44

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