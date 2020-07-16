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У "Енергоатомі" заявили, що готові безпосередньо...
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:49
Пропонуємо до обговорення:
"Енергоатом" готовий безпосередньо поставляти електроенергію населенню. Про це віце-президент НАЕК "Енергоатом" Герман Галущенко заявив під час свого інтерв'ю Energy Club.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:49
А зелену енергію Ахметка хай поставляє на свої підприємства. Інтегрований бізнес- так інтегрований бізнес :-)
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