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У "Енергоатомі" заявили, що готові безпосередньо...
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:49
Пропонуємо до обговорення:
"Енергоатом" готовий безпосередньо поставляти електроенергію населенню. Про це віце-президент НАЕК "Енергоатом" Герман Галущенко заявив під час свого інтерв'ю Energy Club.
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R2
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 12:49
А зелену енергію Ахметка хай поставляє на свої підприємства. Інтегрований бізнес- так інтегрований бізнес :-)
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Українець
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:25
Браво! Народ поддержит.
Я даже наперед на год проплатить могу.
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p_a_l
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:12
p_a_l, я буду за вами.
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RomanTik
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 17:21
Хорошая идея, но думаю не дадут воплотить в реальность.
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sota24062016
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 20:07
тоже согласен оплатить наперед
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yama
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Додано: Суб 18 лип, 2020 17:08
Я готов предоплату на месяц в перёд давать.
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dubovik1107
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