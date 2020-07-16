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У "Енергоатомі" заявили,
що готові безпосередньо...

У "Енергоатомі" заявили, що готові безпосередньо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 18:44

Щеб Теслу долучити до проекту для безпровідної передачі електроенергії на шини споживача.
svyatoslav_hromyak
 
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