За підсумками першого півріччя річна інфляція сповільнилася до 2,4%.
Дивися повний текст Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:45
Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:45
Инфляция - это рабочие места в Украине. Финансы - на кого работаете?
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:01
Инфляция - это злыдни для бедных и сверхприбыли для богатых. Перетекание денег из карманов большинства пересичных в карманы олигархов.
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