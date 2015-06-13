RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податок на бідних: що
буде з інфляцією в Україні

Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:45

Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками першого півріччя річна інфляція сповільнилася до 2,4%.

Дивися повний текст Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89323
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:45

Инфляция - это рабочие места в Украине. Финансы - на кого работаете?
6333280
Аватар користувача
 
Повідомлень: 178
З нами з: 24.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:01

Инфляция - это злыдни для бедных и сверхприбыли для богатых. Перетекание денег из карманов большинства пересичных в карманы олигархов.
mvi
 
Повідомлень: 144
З нами з: 07.11.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:22

инфляция - это бегство всех рабочих заграницу уже на любую з/п.
freelanc
 
Повідомлень: 82
З нами з: 04.11.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні працює система "від бідних до багатих" -... 1, 2
R2 » Сер 15 лип, 2020 12:49
19 946
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 16:16
cannabis_ua
Рада зменшила кількість районів в Україні
R2 » П'ят 17 лип, 2020 15:44
1 41
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 15:44
maestro71
Під Києвом введено в експлуатацію перший в Україні серійний 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 13 чер, 2015 10:14
37 8623
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 12:33
mapamapa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16690)
17.07.2020 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.