За підсумками першого півріччя річна інфляція сповільнилася до 2,4%.
Дивися повний текст Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:45
Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:45
Инфляция - это рабочие места в Украине. Финансы - на кого работаете?
Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:01
Инфляция - это злыдни для бедных и сверхприбыли для богатых. Перетекание денег из карманов большинства пересичных в карманы олигархов.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:55
Re: Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні
"В первую очередь, на бедных людей, потому что у них доходы в национальной валюте"
Я-то думал, что валюта доходов определяется исключительно своим выбором на рынке какой страны зарабатывать, а, оказывается, главное - это сколько у тебя денег. Далеко мне по экономическим познаниям до президента инвестиционной группы “Универ”. Только как-то он замял тему про страдающих от обесценивания сбережений в национальной валюте. Как я понял, бедных он в таких сбережениях не подозревает. Хотелось бы раскрытия, чтобы знать за кого ещё волноваться.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:03
Re: Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні
Следующим будет налог на нищих, конец эпохи бедности.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 06:42
Re: Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні
"...Доводиться чути, що, мовляв, американці друкують гроші, європейці друкують, а українці не хочуть..." Если деньги печатаются в объеме роста ВВП, то никакой инфляции и не будет. А теперь сравните эти объемы в Америке и Украине и все станет понятно.
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