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Податок на бідних: що
буде з інфляцією в Україні

Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:45

Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками першого півріччя річна інфляція сповільнилася до 2,4%.

Дивися повний текст Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:45

Инфляция - это рабочие места в Украине. Финансы - на кого работаете?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 14:01

Инфляция - это злыдни для бедных и сверхприбыли для богатых. Перетекание денег из карманов большинства пересичных в карманы олигархов.
mvi
 
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инфляция - это бегство всех рабочих заграницу уже на любую з/п.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 21:55

Re: Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні

"В первую очередь, на бедных людей, потому что у них доходы в национальной валюте"
Я-то думал, что валюта доходов определяется исключительно своим выбором на рынке какой страны зарабатывать, а, оказывается, главное - это сколько у тебя денег. Далеко мне по экономическим познаниям до президента инвестиционной группы “Универ”. Только как-то он замял тему про страдающих от обесценивания сбережений в национальной валюте. Как я понял, бедных он в таких сбережениях не подозревает. Хотелось бы раскрытия, чтобы знать за кого ещё волноваться.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:03

Re: Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні

Следующим будет налог на нищих, конец эпохи бедности.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 06:42

Re: Податок на бідних: що буде з інфляцією в Україні

"...Доводиться чути, що, мовляв, американці друкують гроші, європейці друкують, а українці не хочуть..." Если деньги печатаются в объеме роста ВВП, то никакой инфляции и не будет. А теперь сравните эти объемы в Америке и Украине и все станет понятно.
Joоke
 
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