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На трасі Київ-Одеса почали
будувати міст - після 10...

На трасі Київ-Одеса почали будувати міст - після 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:55

На трасі Київ-Одеса почали будувати міст - після 10...

Пропонуємо до обговорення:
В Одеській області побудують міст на трасі Київ-Одеса.

Дивися повний текст На трасі Київ-Одеса почали будувати міст - після 10 років \"заморозки\" (відео).
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