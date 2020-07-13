В Одеській області побудують міст на трасі Київ-Одеса.
Дивися повний текст На трасі Київ-Одеса почали будувати міст - після 10 років \"заморозки\" (відео).
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 13:55
На трасі Київ-Одеса почали будувати міст - після 10...
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Дивися повний текст На трасі Київ-Одеса почали будувати міст - після 10 років \"заморозки\" (відео).
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