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Нацбанк виставив на торги
власне рухоме майно

Нацбанк виставив на торги власне рухоме майно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:11

Нацбанк виставив на торги власне рухоме майно

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Нацбанк виставив на торги власне рухоме майно.
R2
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