Проголосували 238 народних депутатів України.
Дивися повний текст Рада зменшила кількість районів в Україні.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:44
Рада зменшила кількість районів в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада зменшила кількість районів в Україні.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 15:44
..я так понимаю, сейчас начнется мутный движ по тем юрикам, что были зарегены НЕ в обл.центрах?!...
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