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Голова Ради НБУ Данилишин
виступає за зміну всього...

Голова Ради НБУ Данилишин виступає за зміну всього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:23

Голова Ради НБУ Данилишин виступає за зміну всього...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ Данилишин виступає за зміну всього правління НБУ.
R2
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Не штука вигнати, важливо щоб гірші не прийшли
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Этого фантазера - фантаста давно самого пора выгонять. А если курс полезет за 30-ть как хочется кое какой зеленой ..., то и подвесить за причинное место на майдане
galantus79
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Кому сейчас выгодно раскачивать курс?
eduard_k
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 18:40

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ Данилишин виступає за зміну всього правління НБУ.

НБУ независим, говорили они.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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