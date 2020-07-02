Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ Данилишин виступає за зміну всього правління НБУ.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:23
Голова Ради НБУ Данилишин виступає за зміну всього...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Ради НБУ Данилишин виступає за зміну всього правління НБУ.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:25
Этого фантазера - фантаста давно самого пора выгонять. А если курс полезет за 30-ть как хочется кое какой зеленой ..., то и подвесить за причинное место на майдане
Додано: Суб 18 лип, 2020 18:40
НБУ независим, говорили они.
Mind the gap.
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