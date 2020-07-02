За попередніми результатами аудиту, що має тривати до кінця 2020 року, вже виявили тисячі фактів подвійної приватизації земель.
Дивися повний текст У Держгеокадастрі виявили тисячі фактів подвійної приватизації земель.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:25
У Держгеокадастрі виявили тисячі фактів подвійної...
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Дивися повний текст У Держгеокадастрі виявили тисячі фактів подвійної приватизації земель.
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