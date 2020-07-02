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У Держгеокадастрі виявили тисячі фактів подвійної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:25
Пропонуємо до обговорення:
За попередніми результатами аудиту, що має тривати до кінця 2020 року, вже виявили тисячі фактів подвійної приватизації земель.
Дивися повний текст У Держгеокадастрі виявили тисячі фактів подвійної приватизації земель
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R2
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 16:25
Ну і коли вже врешті будуть посадки
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Нед 19 лип, 2020 09:30
svyatoslav_hromyak написав:Ну і коли вже врешті будуть посадки
"прийде весна - будемо саджати" {с}, але рік ніхто не називав))))
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GALeon
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