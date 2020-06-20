RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У "Київгазі" попередили про
псевдогазовиків, які...

У "Київгазі" попередили про псевдогазовиків, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:28

У "Київгазі" попередили про псевдогазовиків, які...

Пропонуємо до обговорення:
У ПАТ "Київгаз" розповіли про випадки обману, коли зловмисники під виглядом працівників газової служби обманюють киян.

Дивися повний текст У \"Київгазі\" попередили про псевдогазовиків, які грабують киян.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89327
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:28

Мосгаз II
Dikoy
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зареєстрованих безробітних попередили про...
R2 » П'ят 10 лип, 2020 13:03
1 91
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 13:03
svyatoslav_hromyak
Фіскали попередили про новий вид шахрайства
R2 » П'ят 19 чер, 2020 21:45
1 812
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 чер, 2020 11:40
Sam17a
У "Київгазі" назвали наслідки несплати за постачання газу
R2 » П'ят 22 тра, 2020 12:47
1 245
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 12:47
aleks835ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87724)
17.07.2020 19:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.