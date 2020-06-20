У ПАТ "Київгаз" розповіли про випадки обману, коли зловмисники під виглядом працівників газової служби обманюють киян.
Дивися повний текст У \"Київгазі\" попередили про псевдогазовиків, які грабують киян.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 18:28
У "Київгазі" попередили про псевдогазовиків, які...
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Дивися повний текст У \"Київгазі\" попередили про псевдогазовиків, які грабують киян.
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