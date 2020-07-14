Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє прес-служба відомства.
Дивися повний текст РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, який може відключити країну від інтернету.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:19
РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, який може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, який може відключити країну від інтернету.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:19
Вот и я говорю. Может все такие важные документы и свидетельства иметь на руках с мокрыми печатями? Пока ваши сервера не обнулили.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|