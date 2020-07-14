Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє прес-служба відомства.
Дивися повний текст РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, який може відключити країну від інтернету.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:19
РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, який може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, який може відключити країну від інтернету.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:19
Вот и я говорю. Может все такие важные документы и свидетельства иметь на руках с мокрыми печатями? Пока ваши сервера не обнулили.
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:38
p_a_l
Вам ничего не мешает после внесения изменений в электронный реестр сделать бумажную выписку (витяг) и хранить ее под подушкой
Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:49
це ж прекрасно!
чим більше чорнота атакує, тим швидше біла сторона світу знайти проти-яддя
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|