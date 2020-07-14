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РНБО заявила про новий тип
DDOS-атак, який може...

РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, який може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:19

РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, який може...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк, повідомляє прес-служба відомства.

Дивися повний текст РНБО заявила про новий тип DDOS-атак, який може відключити країну від інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 19:19

Вот и я говорю. Может все такие важные документы и свидетельства иметь на руках с мокрыми печатями? Пока ваши сервера не обнулили.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:38

p_a_l
Вам ничего не мешает после внесения изменений в электронный реестр сделать бумажную выписку (витяг) и хранить ее под подушкой :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 22:49

це ж прекрасно!

чим більше чорнота атакує, тим швидше біла сторона світу знайти проти-яддя
+50грн !
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greenozon
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