Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст НБУ вперше за два роки не виходив з інтервенціями на міжбанк.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 08:47
НБУ вперше за два роки не виходив з інтервенціями на міжбанк
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ вперше за два роки не виходив з інтервенціями на міжбанк.
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