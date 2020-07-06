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НБУ вперше за два роки не виходив
з інтервенціями на міжбанк

НБУ вперше за два роки не виходив з інтервенціями на міжбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:47

НБУ вперше за два роки не виходив з інтервенціями на міжбанк

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст НБУ вперше за два роки не виходив з інтервенціями на міжбанк.
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 08:47

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