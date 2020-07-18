За індексом Біг-Мака долар в Україні має коштувати 10,33 гривень
Дивися повний текст Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 15:30
Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні
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Дивися повний текст Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні.
Додано: Суб 18 лип, 2020 15:30
Индекс Биг Мака в СМИ - это сигнал для закупки валюты, который не менялся уже много лет !
Додано: Суб 18 лип, 2020 16:00
Re: Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Украї
Индекс Биг Мака показывает больше недостаточную покупательную способность украинцев - и не более. В той же Польше на меньшее население Макдональдсов на парядок больше, даже в простых пгт. есть.
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