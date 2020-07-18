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Індекс Біг-Мака: скільки повинен
коштувати долар в Україні

Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:30

Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні

Пропонуємо до обговорення:
За індексом Біг-Мака долар в Україні має коштувати 10,33 гривень

Дивися повний текст Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:30

Индекс Биг Мака в СМИ - это сигнал для закупки валюты, который не менялся уже много лет !
122kiev
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 16:00

Re: Індекс Біг-Мака: скільки повинен коштувати долар в Украї

Индекс Биг Мака показывает больше недостаточную покупательную способность украинцев - и не более. В той же Польше на меньшее население Макдональдсов на парядок больше, даже в простых пгт. есть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 18:10

Разговоры об индексе бигмака - это хр..новый сигнал. Только покупать надо не валюту (ее тоже печатают), а серебро и платину.
hxbbgaf
 
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