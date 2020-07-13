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Більша частина українських
IT планує виїхати в інші...

Більша частина українських IT планує виїхати в інші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:58

Більша частина українських IT планує виїхати в інші...

Пропонуємо до обговорення:
15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин.

Дивися повний текст Більша частина українських IT планує виїхати в інші країни (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 17:58

Давайте будемо щирі, більшість людей наївно очікували реформ, а які можуть бути реформи, коли поліція відкрито кришує криміналітет. Думаю айтішники просто є тою мобільною групою, яка відносно легко може виїхати за кордон. Коли всередині країни чи організації ідуть кланові розборки її покидають найкращі спеціалісти.
svyatoslav_hromyak
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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