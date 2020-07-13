15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин.
Дивися повний текст Більша частина українських IT планує виїхати в інші країни (опитування).
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Додано: Суб 18 лип, 2020 17:58
Більша частина українських IT планує виїхати в інші...
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Дивися повний текст Більша частина українських IT планує виїхати в інші країни (опитування).
Додано: Суб 18 лип, 2020 17:58
Давайте будемо щирі, більшість людей наївно очікували реформ, а які можуть бути реформи, коли поліція відкрито кришує криміналітет. Думаю айтішники просто є тою мобільною групою, яка відносно легко може виїхати за кордон. Коли всередині країни чи організації ідуть кланові розборки її покидають найкращі спеціалісти.
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