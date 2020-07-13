15% респондентів відчули зменшення зарплати через карантин.
Дивися повний текст Більша частина українських IT планує виїхати в інші країни (опитування).
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Додано: Суб 18 лип, 2020 17:58
Більша частина українських IT планує виїхати в інші...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більша частина українських IT планує виїхати в інші країни (опитування).
Додано: Суб 18 лип, 2020 17:58
Давайте будемо щирі, більшість людей наївно очікували реформ, а які можуть бути реформи, коли поліція відкрито кришує криміналітет. Думаю айтішники просто є тою мобільною групою, яка відносно легко може виїхати за кордон. Коли всередині країни чи організації ідуть кланові розборки її покидають найкращі спеціалісти.
Додано: Суб 18 лип, 2020 18:38
svyatoslav_hromyak
айтишники вряд ли ожидали особых реформ, по предвыборным опросам на доу было где-то 2.5 к 1 не в пользу нынешнего президента. лично я ожидал куда худшего, на фоне таких ожиданий даже отметил бы некоторые позитивные моменты. хотя "еще не вечер".
в прошлогоднем опросе были примерно те же цифры. профессия действительно позволяет мобильность, плюс как правило английский хотя бы средний и востребованность в разных странах, поэтому те, кто реально хотят, таки выезжают.
потому и не удивительно что 45 из 52% составляют "Думаю про це, але поки нічого не роблю" ))
Додано: Суб 18 лип, 2020 21:58
Re: Більша частина українських IT планує виїхати в інші...
Странно, что еще вся Украина не выехала.
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:35
Процесс инертности изменится.
Если работают Developerы, почему QA не в параллель?
п.с. к вопросу выезда.
В районе собирал макулатуру, тару опустившийся житель одной из многоэтажек.
Теперь уехал заграницу.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 01:40
Re: Більша частина українських IT планує виїхати в інші...
Насобирал на билет, молодец
Додано: Нед 19 лип, 2020 01:49
Именно так.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 11:49
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