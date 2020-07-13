Більша частина українських IT планує виїхати в інші...

Додано: Нед 19 лип, 2020 13:44

Ratatui написав: Если все уедут, то кого доить будут власть имущие? Если все уедут, то кого доить будут власть имущие?

Рассказы о том, что все уедут, звучат уже не первый год. А они все не уезжают и не уезжают.Чтобы уехать и жить как человек, а не как раб на плантации, нужна востребованная профессия, нужна квалификация, нужен язык. Это все невозможно без готовности к саморазвитию. Большинство к этому не готово. Поплакать в интернете - это да. Максимум - выйти на митинг вечерои или в выходной, если хорошая погода, а друзья не зовут на шашлык. А вот каждый день слушать подасты на английском (или немецком), писать эссе, читать профессинальные материалы - нет. И это - если ваша профессия востребована. А если вы - юрист, врач, учитель или кто-то еще, чей диплом в Европе, Канаде или Австралии годится только чтобы на стенку повесить, то все еще печальнее. Потому что тут нужно быть готовым начинать "с низов" - установщик окон, водитель такси и тому подобное. И пахать по 18 часов в сутки - сначала на основнеой работе, а потом - чтобы повысить квалификациюБольшинство к этоу не готовы. И примеры тех, кто уехал в ту же Польшу, но потом вернулся,они тоже есть. Так что массового выезда не будет. Айтишники в этом плане - исключение, потому что им действительно легче устроиться, чем многи другим. Но и среди айтишников, судя по отзывам коллег, которые работают в этой сфере, лень и нежелание заниматься саморазвитием, не меньше, чем у остальных.