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Більша частина українських
IT планує виїхати в інші...

Більша частина українських IT планує виїхати в інші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:46

  Ratatui написав:Если все уедут, то кого доить будут власть имущие? :shock:
Все не уедут. Потому что уехавшие удивляются - почему налоги такие большие:)?
Знаю парочку таких, которые вернулись: тут работать комфортнее (для них по крайней мере). Правда уезжали из восточной Украины, а осели во Львове.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:46

Себя доить будут. Закон джунглей никто не отменял!
anatolmark68
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:59

  PasserBy написав:Чтобы уехать и жить как человек, а не как раб на плантации, нужна востребованная профессия, нужна квалификация, нужен язык.

Язык нужен, согласен. А в остальном - человек без профессии и квалификации и в Украине будет жить как раб на плантации.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 14:01

  Faceless написав:Насобирал на билет, молодец

Сам еще не насобирал?
Ну мы тут готовы форумом скинутся, поможем.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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