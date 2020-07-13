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Більша частина українських IT планує виїхати в інші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:46
Ratatui написав:
Если все уедут, то кого доить будут власть имущие?
Все не уедут. Потому что уехавшие удивляются - почему налоги такие большие:)?
Знаю парочку таких, которые вернулись: тут работать комфортнее (для них по крайней мере). Правда уезжали из восточной Украины, а осели во Львове.
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Radon
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:46
Себя доить будут. Закон джунглей никто не отменял!
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anatolmark68
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:59
PasserBy написав:
Чтобы уехать и жить как человек, а не как раб на плантации, нужна востребованная профессия, нужна квалификация, нужен язык.
Язык нужен, согласен. А в остальном - человек без профессии и квалификации и в Украине будет жить как раб на плантации.
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Gastarbaiter
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Додано: Нед 19 лип, 2020 14:01
Faceless написав:
Насобирал на билет, молодец
Сам еще не насобирал?
Ну мы тут готовы форумом скинутся, поможем.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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