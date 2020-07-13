Більша частина українських IT планує виїхати в інші...

Все не уедут. Потому что уехавшие удивляются - почему налоги такие большие:)?
Знаю парочку таких, которые вернулись: тут работать комфортнее (для них по крайней мере). Правда уезжали из восточной Украины, а осели во Львове.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 13:46
Додано: Нед 19 лип, 2020 13:59
Додано: Нед 19 лип, 2020 15:18
Я думаю, что это касается не только IT-специалистов. Наверное, многие хотят уехать из Украины. Такова реальность и ничего с этим не поделаешь - человек ищет работу там, где ему могут предложить лучшие условия.
Додано: Нед 19 лип, 2020 18:44
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