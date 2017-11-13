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Більша частина українських
IT планує виїхати в інші...

Більша частина українських IT планує виїхати в інші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:46

  Ratatui написав:Если все уедут, то кого доить будут власть имущие? :shock:
Все не уедут. Потому что уехавшие удивляются - почему налоги такие большие:)?
Знаю парочку таких, которые вернулись: тут работать комфортнее (для них по крайней мере). Правда уезжали из восточной Украины, а осели во Львове.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:46

Себя доить будут. Закон джунглей никто не отменял!
anatolmark68
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 13:59

  PasserBy написав:Чтобы уехать и жить как человек, а не как раб на плантации, нужна востребованная профессия, нужна квалификация, нужен язык.

Язык нужен, согласен. А в остальном - человек без профессии и квалификации и в Украине будет жить как раб на плантации.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 15:18

Я думаю, что это касается не только IT-специалистов. Наверное, многие хотят уехать из Украины. Такова реальность и ничего с этим не поделаешь - человек ищет работу там, где ему могут предложить лучшие условия.
yalta1965
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 18:44

  anatolmark68 написав:Себя доить будут. Закон джунглей никто не отменял!


Себя доить по другому называется. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 10:52

Как по мне IT-шникам и в Украине хорошо,

зачем уезжать? если за границей ты будешь обычным чуваком, тогда как у нас ты круче остальных.

Как говорится, если ты в Херсоне перец, то в Одессе просто л.х :)
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
hno3
 
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