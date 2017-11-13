Більша частина українських IT планує виїхати в інші...

Вы лично пробовали вписаться в польское общество? Я никаких проблем в связи с национальностью за 3 с лишним года жизни не испытывал. Все вполне дружелюбно относятся. Эмигрантов много, но не настолько, чтобы Польша перестала быть Польшей. В основном, конечно, украинцы и беларусы. В крупных городах в каждом классе уже по несколько детей из Украины/Беларуси есть. Им в школе дают дополнительные занятия по языку, через 2-3 месяца уже пшекают будь здоров! Для взрослых тоже есть бесплатные курсы (хоть и очередь большая) и всякие интеграционные мероприятия.