Більша частина українських IT планує виїхати в інші...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2020 17:24

  Puente написав:Для кого стане біль комфортною ? Для російсько ( чи там плюс англо )- мовного в Польщі ? А для його сім"ї ? Польща далеко не толерантна для неполяків ... Це в країни , де суцільні емігранти - простіше вписатися . А так ...


Вы лично пробовали вписаться в польское общество? Я никаких проблем в связи с национальностью за 3 с лишним года жизни не испытывал. Все вполне дружелюбно относятся. Эмигрантов много, но не настолько, чтобы Польша перестала быть Польшей. В основном, конечно, украинцы и беларусы. В крупных городах в каждом классе уже по несколько детей из Украины/Беларуси есть. Им в школе дают дополнительные занятия по языку, через 2-3 месяца уже пшекают будь здоров! Для взрослых тоже есть бесплатные курсы (хоть и очередь большая) и всякие интеграционные мероприятия.
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