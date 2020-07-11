В Україні стартує списання боргів старого енергоринку. У п'ятницю, 17 липня, відповідний закон набрав чинності.
Дивися повний текст Стартує списання боргів старого енергоринку: закон частково набрав чинності.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 18:35
Стартує списання боргів старого енергоринку: закон...
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Дивися повний текст Стартує списання боргів старого енергоринку: закон частково набрав чинності.
Додано: Суб 18 лип, 2020 18:35
Прям поле чудес...
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