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Стартує списання боргів
старого енергоринку: закон...

Стартує списання боргів старого енергоринку: закон...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 18:35

Стартує списання боргів старого енергоринку: закон...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стартує списання боргів старого енергоринку. У п'ятницю, 17 липня, відповідний закон набрав чинності.

Дивися повний текст Стартує списання боргів старого енергоринку: закон частково набрав чинності.
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