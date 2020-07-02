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У Мінфіні не бачать причин для коливань курсу гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 лип, 2020 19:42
Пропонуємо до обговорення:
Стабільності курсу гривні до долара до кінця 2020 року нічого не загрожує.
Дивися повний текст У Мінфіні не бачать причин для коливань курсу гривні
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Додано: Суб 18 лип, 2020 19:42
а они есть))
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