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Mercedes-Benz частково
розсекретив новий S-Class (фото)

Mercedes-Benz частково розсекретив новий S-Class (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:32

Mercedes-Benz частково розсекретив новий S-Class (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єра нового Mercedes-Benz S-Class відбудеться восени, а поки що в мережі з’явилися зображення салону новинки.

Дивися повний текст Mercedes-Benz частково розсекретив новий S-Class (фото).
R2
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