Прем’єра нового Mercedes-Benz S-Class відбудеться восени, а поки що в мережі з’явилися зображення салону новинки.
Дивися повний текст Mercedes-Benz частково розсекретив новий S-Class (фото).
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:32
Mercedes-Benz частково розсекретив новий S-Class (фото)
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Дивися повний текст Mercedes-Benz частково розсекретив новий S-Class (фото).
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