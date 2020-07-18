Прем’єра нового Mercedes-Benz S-Class відбудеться восени, а поки що в мережі з’явилися зображення салону новинки.
Дивися повний текст Mercedes-Benz частково розсекретив новий S-Class (фото).
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:32
Mercedes-Benz частково розсекретив новий S-Class (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Mercedes-Benz частково розсекретив новий S-Class (фото).
Додано: Суб 18 лип, 2020 22:33
S-class сам по собі не є ширшим за 77 дюймів. А тут - "дисплей 77 дюймів". Що ти куриш, дурило?
Додано: Нед 19 лип, 2020 10:53
"Головним нововведенням в салоні Mercedes-Benz S-Class нового покоління стане мультимедійний комплекс MBUX другої генерації."
Делаем вывода:
1) в новой модели ничего не меняется в двигателе, трансмиссии, ходовой... - Эволюция ДВС остановилась.
2) машины всё больше превращаются в "планшет на колесах". Уже давно владельцы новых машин жалуются на глюки электроники в машинах, похоже тенденция будет только усугубляться.
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